Gustavo González: “¡¿Cómo mis hijos van a respetar a María Lapiedra?!”

Gustavo González ha estallado en ‘Sálvame' después de las declaraciones de María Lapiedra en ‘Supervivientes' hablando de su exmujer.

Gustavo se sentaba en el plató después de escuchar las declaraciones de su pareja, María Lapiedra en ‘Supervivientes' hablando de su exmujer, algo que habían acordado no hacer. Además, María no dejaba nada bien a la madre de los hijos del colaborador y este ha terminado estallando en plató.

"No la puedo defender, me deja sin argumentos. Yo no he hablado de su exmarido... la que está fallando es ella. Mi exmujer es maravillosa, muy trabajadora, no ha sido una mantenida, no me consentía nada. María, de tanto repetirlo, se cree esa historia",