'Sálvame': Mila Ximénez araña a Sandra Barneda por pasarse de 'chula'

Estaba claro que el hachazo casual de Sandra Barneda el domingo en su Debate de Supervivientes contra Sálvame no iba a pasar desapercibido y estaba claro que tampoco iba a quedar sin respuesta.

Teniendo en cuenta cómo se las gastan los tertulianos del programa corazonero de Telecinco parecía evidente que la contestación llegaría antes o después. Y fue Mila Ximénez la encargada de devolvérsela con veneno por pasarse de “digna” con sus compañeros de cadena.

Cabe recordar que el domingo después de una agria discusión en plató entre varios tertulianos del debate de Supervivientes, Barneda perdió la paciencia e intentó poner orden no sin cierta chulería:

Para qué quiso más. Fue Ximénez la que sin comerlo ni beberlo respondió a Barneda con un zasca descomunal:

“No vi el debate porque me lo impide mi religión, pero tenían que pegarle un corte a Iván, al que a mí no me cae mal, cuando se puso a hablar de Sofía en un tono... diciendo que era una novia trampolín. Ahí hay que poner orden, sí hay que poner orden. Hay que poner orden porque me parece que es una ofensa a la mujer. Hay que poner orden, un poquito, porque eso no es Sálvame”.