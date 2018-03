Bronca entre Alberto Isla y Sofía en ’Supervivientes' por nominarla

Los dos últimos compartieron turno al dar su voto en la Palapa. El novio de Chabelita fue el primero en nominar y lo hizo dando el nombre de la navarra, que se encontraba a escasos centímetros de él. "Es con la que menos trato voy a tener por lo que ha dicho sobre mí anteriormente, que era el error de la vida de Isabel", aseguró el joven.

La ganadora de GH16 negó lo que dijo su compañero y cargó contra él por no nominar con criterio: "No he dicho que seas un error. He dicho que para ella, es un error volver con alguien que es tu ex. Me nominas por lo que te ha dicho la otra, tu novia o lo que sea. No tienes personalidad, tendrías que tener más cabeza", aseguró la pamplonica que insistió: "Vas mandado por tu novia". "Por eso mismo te nomino a ti, porque tengo cabeza", replicó Isla mientras la discusión se encrudecía, según recoge Ecoteuve.

"Podría nominarlo a él, pero sería lo más fácil. Me gusta nominar con razones y como no lo conozco de nada, no tengo por qué nominarlo. Soy valiente y nomino con razones y el día que tenga que nominarlo lo haré. Pero por capricho o por lo que diga Alejandro Albalá, que deseará que lo nomine... yo hago lo que quiero", aseguró Sofía antes de dar su voto a Fran.

La relación de Sofía y Albalá sigue estando en boca de todos después de que ambos dudaran sobre sus sentimientos de manera abierta. El acercamiento de la navarra a Logan ha agravado el problema y este jueves, Suescun volvía a sembrar la duda con su novio. "Quería decirle a Alejandro que fuera ya hablaremos y ya se irá viendo. No sé que está haciendo y no confío al 100% en él porque no confío en nadie", defendió.

