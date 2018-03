Cristina Pardo confiesa que consulta con Ferreras todos los pasos profesionales que da

Ferreras siempre apostó por usted. Incluso cuando decidió irse a la Cope y no estar con él la SER.

La verdad es que sí. No sé cómo me hubiera ido la vida si yo hubiese apostado por él y me hubiera ido a La Ser. A mí me ofrecían un contrato en la Cope y él unas prácticas en la Ser. '¿No te fías de ti?', me dijo. 'No, no me fío de ti', respondí yo (risas). Y me fui a la Cope. No me arrepiento porque estuve 9 años y aprendí muchísimo. Luego la vida nos volvió a juntar, según recoge David Saiz en Ecoteuve.

Además de jefe, ¿pide consejo profesional a Ferreras?

Desde que le conozco no he dado un paso profesional sin consultarlo con él. No recuerdo ninguna vez que haya tomado una decisión de manera unilateral. Además da muy buenos consejos. Es un gran estratega para consultarle las cosas.

¿Y si alguna vez le tiene que consultar que le ha llegado una oferta de otra cadena? ¿Le ha ocurrido eso?

(Duda al contestar) De cadenas de televisión... no. Igualmente se lo consulté. Si yo viera que hay una oportunidad clara, se lo diría y me gustaría que él me animase con lo que yo decidiera. Pero claro que le escucharía. Da muy buenos consejos y tiene mucho sentido común.

¿Qué oferta fue esa que recibió?

No lo voy a decir, pero no fue de televisión. No sé si es que me ven muy contenta en La Sexta, pero no me han llamado de ninguna.

