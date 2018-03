La hija de Mayte Zaldívar hundida en 'Sálvame' al recordar su detención

En las imágenes, el comportamiento de Fernando Marcos, su novio, dista mucho de sus hijas: mientras él camina como si con él no fuera la cosa, ellas corren detrás del coche que se lleva a su madre.

"A mi madre se le está viendo como un personaje y me duelen ciertas cosas del pasado y cosas que veo ahora", ha dicho Elia entre lágrimas, según recoge Ecoteuve.

Elia ha mostrado su preocupación ante la situación en la que se encuentra en Honduras: "Me duele que lo esté pasando tan mal. La considero una persona muy fuerte y muy valiente. En el fondo no estoy viendo que monte follón y ataque a nadie". Por último ha hablado sobre el desembarco de Fernando en el reality: "Si Fernando no quisiese ser conocido no habría ido a la isla".

