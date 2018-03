Al separatista de cuota de Mediaset se le va la cabeza: usa a la asesina de Gabriel para defender a los fugados

La que un día fue valiente para votar 'sí' al Golpe de Estado, depositando su papeleta con bien de chulería, eligió este 23 de marzo de 2018 para dejar de lado su citación en el Tribunal Supremo y fugarse a Europa como una auténtica cobarde.

De modo que lo que pareció ser un viernes tranquilo pronto se convirtió en un estallido mediático y político. En Telecinco, incluso, el periodista independentista Pere Mas se volvió loco en medio de su discurso cargado de odio y en defensa de sus admirados fugados, de modo que Ana Rosa Quintana y el resto de contertulios tuvieron que pedirle que no perdiera la cabeza más:

Saltaban entonces como un resorte en la mesa de Telecinco:

Ana Rosa Quintana: Oye, no, no, no, ¡por ahí no pasamos!

Mari Pau Domínguez: ¡Hoy se te está yendo mucho la cabeza!

Pere Mas: ¡No hay delito! ¡Son presos políticos! ¡Lo sabéis todos!

Ana Rosa: ¡Pere, que no se te vaya la cabeza!