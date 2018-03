Saray a Alberto Isla: "Isabel Pantoja no te quiere ni confitado en oro"

La más dura la han protagonizado Alberto Isla y Saray por una de las normas más estrictas del programa. Cada equipo de Supervivientes solo puede dividirse en dos grupos a la hora de realizar sus labores en los Cayos Cochinos. El grupo 'Salvaje' decidió separarse para que, mientras unos iban a por leña, otros vigilaran el fuego, según recoge Ecoteuve.

Por el camino, Saray no quiso adentrarse en la selva y Alberto Isla le recordó la norma del concurso. No hizo falta mucho más para que en pocos segundos ambos se enzarzaran en una discusión a gritos en la que se lanzaron todo tipo de improperios. El novio de Chabelita llamó "barriobajera" a Saray y esta entró en brote contra su compañero al que consideró "un mantenido" atreviéndose a mentar a su suegra. "¡Isabel Pantoja no te quiere ni confitado en oro!", le gritó al yerno de la tonadillera.

VÍDEO DESTACADO: Jorge Javier se desnuda para 'Supervivientes