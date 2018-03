La madre de Melissa Vargas deja con el culo al aire a Jorge Javier Vázquez y la organización de 'Supervivientes'

Melissa Vargas, la concursante que desde que comenzó 'Supervivientes' ha sido como un fantasma, bien porque ella no ha provocado ningún tipo de acción de acción conflictiva que diera lugar a comentar ya que se atenía a las normas del concurso, siendo además muy prudente y discreta, y también por el ninguneo al que se ha visto sometida desde el plató en Madrid por parte de Jorge Javier Vázquez, era la concursante que ayer recibía menos apoyo telefónico por parte del público que vota y se convertía en la primera expulsada de esta edición. Pero con eso no quiere decir que la hayan sacado el billete de vuelta a España ya que su aventura aún no ha terminado porque se convierte en la 'Asilvestrada'. Deberá vivir sola en un palafito sobre el mar y no podrá hablar con ninguno de sus compañeros ni quitarles comida o utensilios y enseres como sucedía el año pasado.



Pero la expulsión de Melissa no iba a quedar sin respuesta por parte de María Valenzuela, su madre, una señora de carácter que no se calla nada y dice verdades como puños, según recoge Exclusivadigital.



"No entiendo como no pude hablar con mi hija la semana pasada cuando estaba mal y hoy a Saray la pasáis con su hija porque quiere abandonar, no lo veo justo. Si tengo que llorar, lloro... si tengo que patalear, pataleo... lo que haga falta hago aquí", le decía la madre de Melissa a Jorge Javier Vázquez ante la expulsión de su hija, quien durante unos segundos interminables no sabía como reaccionar y parecía dar a entender con su cara que María tenía toda la razón del mundo.



Pero la habilidad del de Badalona y algún comentario que recibiera por el pinganillo le daba su primera contestación; "Pues hazlo", y dicho y hecho, la madre de la concursante se ponía en el centro de plato y mirando a cámara soltaba su discurso en defensa y apoyo a su hija.



Cómo María no sabia que la expulsión no era definitiva, Vázquez aprovechaba para decirle que había conseguido que su hija se quedara y pase a ser la 'Asilvestrada', lo que la hizo saltar de satisfacción diciendo que ahora iba a demostrar lo buena superviviente que es. (Ver vídeo del momento)

VÍDEO DESTACADO: Supervivientes es un coñazo hasta metiendo a exconvictos, solo se salva Jorge Javier Vázquez