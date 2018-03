'Sálvame': Las 7 bombas que podrían acabar con la relación de Gustavo González y María Lapiedra

Gasolina al fuego, que hay que calentar la audiencia. Kiko Hernández mantuvo este 24 de marzo de 2018 una charla en el plató de 'Sálvame' con María Lapiedra y una cámara captó esta conversación.

Aparentemente, cuatro eran las bombas pero Kiko Hernández desvelaba una quinta y, cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo...¡Rafa Mora suelta la sexta y la séptima! ¿Acabarán estas 7 bombas con la relación de Gustavo y María?

En la primera bomba María Lapiedra le aseguraba a Kiko Hernández que Gustavo González no tiene problemas económicos:

"Yo he visto que tiene pasta en la cuenta, a veces ha entrado en la banca online y lo he visto", le confesaba María a Kiko Hernández.

A Gustavo González no le había dado tiempo a recuperarse de la primera bomba, cuando 'Sálvame' emitía la segunda parte de la pillada de María y Kiko. En este caso, Gustavo tuvo que ver un tonteo muy evidente entre María y Kiko.

"¿Quién te gusta más, Gustavo o yo?", le preguntaba el colaborador mientras María le hacía ojitos...

La tercera bomba, no tardaba en llegar y en ella, María Lapiedra le confesaba a Kiko que no quería que Gustavo González fuera su defensor en 'Supervivientes':

"No sé si me va a defender muy bien, entonces tampoco me interesa mucho".