'First Dates': Marta buscaba un “calzonazos” y terminó la cita llevándose una gran sorpresa

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender… lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno. Por ejemplo, durante la cena de Marta y Leo aprendimos que aunque te esperes muy poco de tu cita… ¡la realidad puede ser todavía peor!

Pongámonos en situación: Marta, una camarera de Huelva de 27 años, tenía unos requisitos un tanto particulares.“Me gustaría encontrar a una persona que sea más bien tontito, que yo lo pueda manejar, que yo lo lleve… a ver, tampoco que sea muy tonto porque si no me aburro, y que me dé un poco de vidilla pero que esté ahí, que no sea muy espabilado que eso no me gusta.”, según recoge Segnorasque.

Según ella, estaba harta de los hombres con buen físico y “chulos de playa“, y quiso dar un giro de 180 grados a su vida. Poco le faltó para decir que lo que buscaba… era un “pringao“.

