Gustavo González: "Me he planteado romper con María Lapiedra"

Morbo a toneladas, porque hay que subir audiencia que el todopoderos Paolo Vasile se cabrea cuando cae el share.

El culebrón continúa y ahora es Gustavo González el que se somete en 'Sálvame Deluxe' al polígrafo mientras su novia continúa en la isla hablando sobre la familia del colaborador.

Sin duda, el colaborador pasó un mal trago este 24 de marzo de 2018. Sobre todo porque se encontraba bajo la atenta mirada de sus compañeros, que han sido muy críticos con él.

El paparazzi justificó su intervención en el programa y su decisión de pasar por la máquina de Conchita:

Aunque no ha sido nada fácil para el colaborador ya que tal y como ha afirmado Conchita:

A pesar del drama, el 'PoliDeluxe' no fue muy duro pero sirvió para despejar algunas dudas.

El colaborador afirmó que su relación con María había estado a punto de terminar definitivamente:

"Me he planteado en muchas ocasiones romper con María".

Eso 'confesaba' con el semblante muy serio y enorme caradura.

Además quiso demostrar que no se había acostado con una amiga de su mujer, algo que ha costado muy caro a Gustavo:

"La información de que me acosté con una amiga de mi ex mujer me ha revuelto el estómago, me ha hecho perder a gente a la que quiero".