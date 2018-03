A grito pelado por Cataluña: Un soberbio Inda se cepilla en un plis al separata de cuota de laSexta

El nuevo esperpento vivido en Cataluña con la celebración de un pleno de investidura el 22 de marzo de 2018 en el que se intentó hacer presidente de la Generalitat a Jordi Turull a sabiendas de que en menos de 24 horas iba a comparecer ante el juez Pablo Llarena y, casi con toda seguridad, iba a ser enviado a prisión, fue uno de los puntos calientes de 'laSexta Noche' (laSexta) del 24 de marzo de 2018.

Estando por medio Ferrán Casas, subdirector de Nació Digital y separata de cuota habitual de laSexta, el rifirrafe estaba garantizado. Eduardo Inda, director de Okdiario, fue el que le explicó en una soberbia intervención que quien delinque, aunque tenga un cargo político, va a la cárcel.

Inda, que había escuchado antes de poder usar su turno de palabra a Casas rajar contra el Tribunal Supremo y, más en concreto, contra el magistrado Llarena, exponía con claridad que:

Ferrán cortaba e saltaba indignado:

El de Okdiario le aclaraba con cierto choteo:

Si tú delinques, vas a la cárcel y a mí el que delinque me parece bien que vaya a la cárcel. A mí me gustaría ir al Banco de España y robar todo el dinero. Me encantaría, ¿pero sabes por qué no lo hago? Porque voy a la trena y luego yo podría decir perfectamente cuando me detengan: es que están vengándose de mí porque soy un periodista incómodo y un cabrón. No, no, la ley es igual para todos y cuando uno delinque tiene que ir a la trena y a mí me parece francamente bien. ¿Hubo violencia en el golpe del 1-O? Evidentemente, el asedio y el asalto a la Consejería de Hacienda no era María Bonet, ni Ghandi con una florecita ni la Revolución de los Claveles en Portugal. Era una cuestión violenta, destrozaron coches de la Guardia Civil, se llevaron armas.