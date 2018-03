María José Galera reaparece para contar el infierno que ha vivido

La exconcursante de Gran Hermano hacía su aparición en Sábado Deluxe visiblemente demacrada y mucho más delgada por la situación a la que se ha tenido que enfrentar. Galera comenzaba contando que en numerables ocasiones había visto cadáveres de personas asesinadas: "Ir a casa de un amigo mexicano y ver gente muerta a balazos", decía con la voz rota.

Algo que le afectó tanto que pasó unos meses "sin parar de vomitar" y sin salir de su vivienda. "Pánico, he llegado con pánico", confesó, según recoge Ecoteuve.

Aunque por una parte María José se mostraba con fuerzas: "Si allí empecé de cero tan lejos, aquí también", dijo. Tras esto, María Patiño se interesó por cómo había afectado esta terrible situación a su relación sentimental. Galera le respondió: "Te afecta en todo porque yo cuando empece a sentir ese miedo, a no salir de casa, a nada... llega un momento en el que yo estaba todo el día mosqueada, con ansiedad. Ya no solamente con mi marido, también con mi hija. Era un constante estado de nervios".

Todo cambió cuándo le ofrecieron la posibilidad de marcharse a Honduras como concursante: "Cuando me llamaron para Supervivientes dije: 'Vuelvo a nacer, vuelven a darme una oportunidad, vuelvo a casa y vuelvo a ser yo'", relataba emocionada. Finalmente no ha conseguido marcharse a la aventura pero ha quedado como concursante en la reserva. Eso sí, no piensa volver a México ahora lo que necesita es mejorar su estado: "Tengo que curarme y recuperar el tiempo perdido con mi niña", dijo.

VÍDEO DESTACADO: Kiko Matamoros reaparece en 'Sábado Deluxe' y la lía parda