Pornográfico aquelarre de separatismo en TV3 con una indecente entrevista a la hija del golpista Turull

No sorprende que TV3, después de que se conociera el encarcelamiento de Jordi Turull, Carmen Forcadell, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, tirase de lágrima fácil la noche del 24 de marzo de 2018 en 'Preguntes Freqüents'.

El programa fue un monográfico a la decisión de ese juez tan 'malvado' como es Pablo Llarena que ha descabezado de un plumazo a todos los cabecillas del separatismo más rancio.

Una de las primeras invitadas fue la hija del golpista Jordi Turull que, por supuesto, dejó el plató empantanado de un lacrimógeno discurso en defensa de su padre y contando, como hecho dramático, que ahora sólo puede hablar con él cinco minutos al día.

Pese a que todos los indicios han señalado a Turull como uno de los inductores de las revueltas producidas en torno al 1 de octubre de 2017 con la celebración del referéndum ilegal, Turull hija contaba lo que le venía dando la real gana:

Lo primero que siento es rabia porque le acusan de una cosa que sabes que no es verdad porque mi padre no es violento. No lo ha sido jamás y le acusan precisamente de eso. Yo ahora echo mucho de menos a mi padre, esa relación que hemos tenido porque a mí me pasaba algo y lo primero que hacía era llamarlo porque confiaba en él y hablábamos varios minutos.