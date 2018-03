Gustavo González responsabiliza ahora a María Lapiedra de la ruptura de su matrimonio

En otra nueva entrega de este eterno culebrón en el que se ha convertido las relación extramatrimonial del colaborador de 'Sálvame' Gustavo González con la ex actriz porno María Lapiedra, este sábado el paparazzo se sentaba en 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo de Conchita.



Una de las confesiones que más sorprendían a sus compañeros, si hay algo ya que pueda sorprender en esta historiad de cuernos, amores y desamores, era cuando María Patiño, pe preguntaba: "¿Ha sido María Lapiedra la culpable o responsable de la ruptura con tu mujer?" a lo que el colaborador respondía de forma breve pero clara: "Si". Respuesta que asombraba a sus compañeros ya que desde el primer momento había dicho que no había sido la responsable. Conchita confirmaba que Gustavo decía la verdad, según recoge Exclusivadigital

"Yo siempre he dicho que el motivo por el que me separo es porque no estoy enamorado...lo que si que digo y reitero es que podría haber seguido conviviendo con mi mujer pero hubiera sido un fraude..." argumentaba Gustavo

Gemma López le criticaba: "Perdona pero te tengo que decir que nos has mentido desde el comienzo. Dijiste que no habían existido terceras personas..."