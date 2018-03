Los tertulianos de Telecinco rebozan por el fango al penoso independentista: "¡De qué planeta vienes!"

Efectivamente viene de otro planeta el independentista del día en Telecinco, Andreu Pujol, igual que la mayor parte de los furibundos separatistas que odian a España y quieren tener su patria propia en la que piensan que vivirán extremadamente felices.

Pero cuando demuestran sus bobadas en una televisión estatal es cuando verdaderamente dan vergüenza ajena. Los periodistas colaborando en ‘El programa de Ana Rosa' en la mañana de 26 de marzo de 2018 rebozaron por el fango los discursos vacíos del endeble indepe de apellido exhonorable, Andreu Pujol.

"A mí también me parece muy grave que se persiga a la gente por sus ideas políticas, lo único que hace falta es que sea verdad", le decía Daniel Montero (El Español).

"¿Tú has sido perseguido? ¿Tú has sido perseguido por tus ideas?" Preguntaba inquisidor Fernando Garea (El Confidencial), ante las bobadas que escuchaban sus oídos.

"En este sentido, sí, porque he votado una cosa...", insistía el indepe.

Inda no tenía piedad: "¡Pero si estás aquí diciendo lo que te da la gana aunque sea mentira! ¡Si hablas aquí con total libertad! Pujol, ¡de qué planeta viniste!"

Mari Pau Domínguez apretaba aún más: "Aunque mienta, sí, tiene derecho a hablar".

El grado extraplanetario de Andreu Pujol es tan preocupante como su argumento sobre el día en que las manifestaciones y agitación en las calles terminaron con unos coches de la Guardia Civil absolutamente machacados:

Yo estaba allí, no se llevaron armas, es mentira, te lo inventas, en los coches de la Guardia Civil también se subieron periodistas. ¡Quizá había alguno de tu diario! [...] A estos políticos se les atribuyen delitos que todos sabemos que no han cometido. Esto se hace para mantenerlos en prisión y que no se presenten a unas elecciones.