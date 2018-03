PP y Ciudadanos le meten un rapapolvo impresionante al separatista del PDeCAT en Cuatro

Los ánimos están más que caldeados después de la detención de Carles Puigdemont, con los independentistas malheridos saltando al ataque y los constitucionalistas insistiendo en que la Justicia prevalezca y los golpistas paguen por lo que han perpetrado.

En el programa 'Las mañanas de Cuatro' este 26 de marzo de 2018 se juntaron tres gallos para un corral sin Javier Ruiz, sustituido por Verónica Sanz, y la cosa terminó fatal. Gritos, descalificaciones, todos hablando a la vez y la fotografía de la calle en Cataluña reflejada a la perfección en plena televisión.

Emilio del Río (PP) y Luis Salvador (Ciudadanos), no pudieron soportar las bobadas del independentista del PDeCAT y diputado en el Congreso, Sergi Miguel, de modo que le metieron un broncazo terrible:

Habéis sembrado el odio, la división, tú mismo con tus propias declaraciones y con no aceptar que existe una Justicia y que hay que respetarla. Los mensajes que se están mandando desde tu partido y desde partidos afines son mensajes de caldear a incendiar la calle. Y cuando hemos visto esas imágenes veíamos también enfrente a ciudadanos tirándoles vallas y sillas. Y esa es vuestra irresponsabilidad.



Sergi Miguel: Es evidente que la violencia en la calle no es patrimonio del independentismo. Porque en las manifestaciones constitucionalistas también ha habido violencia y yo no te lo imputo a ti.

Emilio del Río: ¡Es que tú te piensas que esto es TV3 donde decís las mayores barbaridades! ¡Aquí te puedo contestar!

Sergi Miguel: La violencia nunca es la buena noticia pero es síntoma de que hay un pueblo enfadado con lo que está pasando pero por eso os digo que terminar este proceso con el encarcelamiento de Puigdemont es errar en vuestros cálculos.

Emilio del Río: El odio que habéis metido en las familias... ¡Es culpa vuestra! ¡De los independentistas! ¿Y ahora cómo recuperáis esa división? ¡Ese enfrentamiento! ¡Qué vergüenza!