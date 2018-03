El arrogante Rufián ahora va por los platós llorando porque Albert Rivera no se rebaja a saludarle

La noticia de este lunes 26 de marzo sigue siendo la detención del ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y las radios y las televisiones han dedicado parte de su tiempo a analizar las consecuencias del arresto del político prófugo y líder del 'procés'.

Para ello han circulado por los diversos programas distintos protagonistas de la política catalana y este ha sido el caso del diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha participado en directo en el ‘Programa de Ana Rosa', conducido en esta ocasión por Joaquín Prat.

Rufián, lógicamente, se ha mostrado muy crítico con la detención de Puigdemont a quien ha calificado en todo momento como "presidente legítimo de Cataluña", ha criticado la decisión judicial y ha arremetido contra la Fiscalía y el juez del Tribunal Supremo.

También ha tenido duras críticas contra la "intervención" de los Mossos d' Esquadra, según Rufián esa aplicación del 155 y la nueva dirección de la policía catalana ha provocado la "desmedida" actuación de los agentes.

Momento que también ha aprovechado para arremeter contra la Policía Nacional y Guardia Civil por su intervención durante la jornada del 1-O que "con una pelota de goma ilegal le sacaron un ojo a un joven", protestaba el diputado de ERC.

Pero sin duda el momento más interesante de la intervención de Gabriel Rufián ha sido cuando Prat le ha pedido la valoración de la intervención de Inés Arrimadas, durante el pleno de "no" investidura del pasado sábado, que había reclamado volver al 'seny' y que los políticos catalanes se saluden por los pasillos.

Rufián ha explicado que Albert Rivera "nunca me ha saludado, yo para ese señor no éxito":

Joaquín Prat: Gabriel, antes hablábamos con la señora Arrimadas que mencionó eso de que ya era hora de recuperar los saludos por los pasillos del Parlament, y Andreu Pujol nos recordaba unas manifestaciones por las que Rivera te había negado el saludo por los pasillos, ¿eso es así? ¿no os habláis?

Gabriel Rufián: Bueno, negar el saludo no porque para negar el saludo debería haber un saludo previo.

Yo ya lo he manifestado y no lo llevo mal porque respeto lo que haga el señor Rivera pero cuando se cruza conmigo soy como Bruce Willis en 'El Sexto Sentido', no existo, pero no es que me lo haya negado, es que nunca me ha saludado en su vida.

Joaquín Prat: ¿Tú le has saludado a él y él no te ha devuelto el saludo?

Gabriel Rufián: Sí, eso ha pasado también. La verdad. Pero me parece curioso que la señora Arrimadas, con la que estoy de acuerdo, yo de hecho tengo una relación cordial con Juan Carlos Girauta, también de Ciudadanos, ahora bien, me pareció curioso que la señora Arrimadas pidiese respeto a escaños vacíos por gente que está en la cárcel.