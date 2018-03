Sucia bronca entre Belén Esteban y Terelu por el distinto trato a sus hijas en 'Sálvame'

Todo ocurrió durante una breve charla entre María Patiño, Gema López, Belén Esteban y Carmen Borrego, que participó en una mini entrevista para hablar del cumpleaños de su sobrina y de la exclusiva que ella misma también ha dado con su hija.

Belén expuso que un posado como el que Terelu y Alejandra puede tener consecuencias.

"Yo no quiero que si un día la prensa sigue a la hija de Terelu y ella se queje. No se podrá quejar".

Carmen Borrego defendió la decisión de su hermana y su sobrina.

"¿Tu crees que si no sale en el Hola no la van a perseguir? Me parece una soberana estupidez".