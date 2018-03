El periodista que hunde en la miseria al sectario número dos de Colau por no tener ni idea de los acosos catabatasunos a sus policías

Gerardo Pisarello entró este 27 de marzo de 2018 en ‘Espejo Público' de Antena3 para hablar de su ‘fantástica' idea para solventar el problema que están causando sus amigos independentistas: el diálogo.

De modo que el número dos de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, lo que quiere para solventar las burradas de los catabatasunos en las calles porque protestan amargamente ante la detención del delincuente Puigdemont, es que los Mossos dialoguen con ellos mientras les lanzan botellas y piedras.

Lo verdaderamente fuerte es que este señor es el que tiene la responsabilidad sobre la Guardia Urbana de Barcelona, y desconoce si estos profesionales de la seguridad de su ciudad sufren acosos brutales por parte de los enfervorizados independentistas catabatasunos.

El periodista Alfonso Egea le metió un repaso brutal dejándole en el más absoluto de los ridículos:

Pisarello : Yo la verdad le digo que tal vez usted ha visto cosas que yo no, pero yo como representante institucional no diré que llegaron personas con palos y con piedras.

Egea : Señor Pisarello, hubo cargas el domingo porque estaba una turba de personas intentando llegar a una delegación del Gobierno en Barcelona. Yo soy extremadamente respetuoso con su discurso, pero cuando te encuentras a dos mil personas intentando llegar a una delegación del Gobierno con palos y con piedras, los Mossos tuvieron que hacer un cordón de seguridad. Señor Pisarello, no vendamos algo que no ocurrió.

Y se vino el gran palo:

Egea: Señor Pisarello, una pregunta, como número dos del Ayuntamiento de Barcelona: ¿bajo su mando está la Guardia Urbana de Barcelona, esto es correcto?

Pisarello: Sí, exacto.

Egea: Ha tenido algún reporte últimamente de la comisaría de Las Ramblas de la Guardia Urbana?

Pisarello: No, no sé de qué me habla.

Egea: ¿No le han contado que hubo un grupo de guardias urbanos que tuvieron que atrincherarse en la puerta porque les tiraron todo el mobiliario urbano que había al alcance de los maifestantes?

Pisarello: Yo no tengo esa información.

Egea: ¡Pues le invito a que llame a la comisaría de Las Ramblas cuando acabe esta conexión! ¡Porque parece que nos inventamos las cosas, señor Pisarello! ¡Y no nos inventamos nada, lo siento!