'Sálvame': El mosqueo de Belén Esteban con Terelu Campos es de armas tomar

Parece que Terelu Campos llamó enfadada al 'Deluxe' mientras se debatía sobre su portada con su hija Alejandra por su 18 cumpleaños y Belén Esteban escuchó parte de la llamada.

La colaboradora de 'Sálvame' está mosqueada con su compañera porque ella tuvo que hacer frente a distintas informaciones cuando su hija cumplió la mayoría de edad:

"yo no he llamado nunca a los directores diciendo eso, he llamado para gritar y decir que ya está bien, pero me han colgado y han seguido".

Y ha seguido, cada vez más enfadada:

"Me sentó fatal que llamara porque la mía abrió programas 15 días ¿la gente por qué hace exclusivas? Por dinero, que me parece muy bien, yo lo he hecho, pero que no me diga que quiere presentarla ¿estamos tontos?"