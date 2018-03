María Patiño deja con el culo al aire al ‘marchito’ de Gustavo

Este lunes 26 de marzo de 2018, continuaban en 'Sálvame' con el polígrafo al que se sometió Gustavo González este fin de semana en 'Sábado Deluxe'



Entre los daños colaterales producidos por la relación extramatrimonial del que fuera colaborador de 'DEC' con la ex actriz porno María Lapiedra y las numerosas informaciones aparecidas, se encuentra el socavamiento de la gran amistad que mantenía el fotógrafo con María Patiño, según recoge Exclusivadigital.



La presentadora de 'Socialite' y antigua compañera de Gustavo en 'DEC', ha descubierto algunas cosas que le han decepcionado y así se lo ha dicho a su amigo.



Gustavo dijo al polígrafo que no se sentía decepcionado con ella, pero la máquina determinó que mentía y Patiño ha querido replicar.



Al colaborador de 'Sálvame' le ha dolido que Patiño le llame mentiroso y que, de alguna manera, le considere cómplice de María Lapiedra, pero ella explica que lo único que siente es "decepción" con su amigo. Siempre ha dicho que es el más noble de sus compañeros de 'DEC' y, por ello, lo que ha descubierto le ha dejado descolocada: "He sido muy legal con él y cuando le digo mentiroso gritando, no es que me siente orgullosa, pero sí decepcionada. Creí que Gustavo era de otra manera, que nunca me iba a mentir".



Los dos parece que están heridos ante lo que serían decepciones el uno del otro pero Patiño cree que aún están a tiempo: "en privado, si tú quieres y así lo hemos hablado, tenemos la oportunidad de resolver esto".



Gustavo afirmó en el polideluxe que sigue considerando a María Patiño como una amiga, pero la máquina también determinó que mentía. "Si inconscientemente no te considero mi amiga, me gustaría volver a sentirlo porque me compensa haberte tenido en mi vida y quiero tenerte en mi vida", decía González justificándose



Mientras tanto, entre los amigos surge otro frente. Otra respuesta de Gustavo al polígrafo sobre su relación con María ha generado la polémica. "Te crees un macho y te regodeas en eso y no eres un macho, eres un hombre que te separas como los demás", le espetaba Patiño, algo que el aludido negaba.

