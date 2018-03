Alejandro Albalá manda a tomar viento a Sofía Suescun en directo ante la babosa actitud de la superviviente con Logan en la isla

Tenia toda la pinta de que no iba a durar mucho la reciente relación sentimental que mantenían Sofia Suescun y Alejandro Albalá . Y asi ha sido, aunque la ruptura se ha producido mucho antes de los que nos esperábamos. Los descarados acercamientos de Sofía hacia Logan han terminado con la paciencia y el amor que Alejandro Albalá sentía hacia su pareja, marchitándose rápidamente ante las palabras y miradas cómplices que su ahora ya ex dedica al modelo y Mister España.

Hace pocos meses que comenzaba la relación entre Alejandro Albalá y Sofía y el inicio de 'Supervivientes' ha evidenciado que no tenia unos cimientos sólidos. La convivencia de la maña en el reality de supervivencia de Telecinco ha despertado nuevas pasiones en ella olvidándose del amor que decía sentir hacia Albalá. La relación que comenzó esta pasadas Navidades se ha hecho añicos por completo por decisión unilateral de Albalá, aunque implícitamente también de Sofia. "Esto ya me cansa, me duele que no me haya mandado ningún mensaje" afirmaba Albalá muy apenado en 'Tierra de nadie' afirmando: "Me desligo de la defensa directa de ella y yo creo que a día de hoy, mi relación con Sofía ha terminado"

Todo sucedía justo después de ver unas imágenes, en las que Sofía se derretía de amor con Logan en su reencuentro e, incluso, Logan acudía a ver cómo Sofía se asomaba al balcón del mirador:

Pero éste no era el primer encuentro cómplice que mantenían esta pareja de supervivientes: Sofía ya había asegurado que, de no tener pareja, se casaría con Logan, que le echaba mucho de menos... Incluso llegaba a asegurar que nunca había considero a Alejandro Albalá como su "novio"

Un tonteo constante que había provocado más de un enfrentamiento entre Alejandro Albalá y los colaboradores del programa que, viendo la actitud de Sofía con Logan, se sorprendían de la reacción de Albalá. Desde ponerse en guerra con Iván ('SV' 2017) para defender a su pareja, pasando por los calificativos de "cornudo" por parte de Oriana, hasta el punto de abandonar el plató harto de defender lo que empezaba a ser indefendible:

Aunque por el momento a Sofía Suescun no se le notificado la noticia de su ruptura, desde la isla el ambiente parece ser el mismo que se respira en Madrid. Tras recordar algunos de los momentos más bonitos de su relación, Sofía aseguraba que no sentía a Alejandro como el amor de su vida...:

Esto es 'Supervivientes' un programa que une y rompe parejas.