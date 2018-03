Bronca entre la directora de Comunicación de Mediaset España y el director de El Confidencial Digital

Un articulo publicado por El Confidencial Digital, desataba en la tarde de este martes un cruce de tuits entre Javier Fumero, director de este medio, José Apezarena, editor del mismo y Mirta Drago, directora de comunicación de Mediaset España junto con su segunda en el departamento Cristina Gascón.



La noticia en cuestión era sobre las posibles medidas legales que Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, podría tomar contra el programa 'En el punto de mira', que emite Cuatro, por un reportaje sobre su vida, según recoge Jose Luis Márquez, Exclusivadigital

Según decía El Confidencial Digital en dicho artículo, había tenido noticias de que los abogados de la dominicana, Esteban Hernández Thiel y Beatriz Gámez, asignados por el turno de oficio, apreciaban posibles indicios de vulneración del derecho al honor de su cliente

Sin entrar a valorar si a esta individua se la ha vulnerado algún derecho, lo que no cabe duda es que se trata de una noticia que tiene todos los visos de ser real y que está redactada desde la imparcialidad, habiéndose dirigido el medio a ambas partes para recabar su opinión al respecto.

Pero el correoso departamento de comunicación de Mediaset España no es proclive a asumir informaciones que no sean positivas o alaben la gestión del grupo que pilota Paolo Vasile, algo que desde Exclusiva Digital damos fe. Cualquier información que publique un medio que no suene a música celestial en los oidos de Mirta Drago, su directora de comunicación, enseguida obtiene descalificaciones hacia el medio o el autor, algo impropio de un responsable de comunicación de una empresa que cotiza en el IBEX35

Como yo siempre digo, son estilos de trabajo y cada uno en su casa actúa como le da la gana, y Twitter era testigo del rifirrafe que tenían las personas arriba mencionadas, a partir de un tuit que publicaba Mirta Drago (muy aficionada a utilizar esta red social como altavoz contra algunos medios).

VÍDEO DESTACADO: Aviso a Mediaset: con la pésima lista de Supervivientes 2018, la isla se la va a tragar el mar