Bustamante se toma a chiste lo de su ex mujer y Miguel Torres: "Soy tan bueno que les presenté"

El cantante no es Zaratustra, pero nos venden esa entrevista "que lo cambia todo", como si su verdad fuera toda una revelación digna del profeta que hicieron famoso Nietzsche y en mayor medida Stanley Kubrik al incluir en la banda sonora de su Odisea del espacio la música de Richars Strauss. Tal y como adelantamos en Informalia, la revista Hola publica la exclusiva, con muchas páginas: su nueva casa, un apartamento casi vacío, reflejo de su triste soledad, aunque tiene a su madre allí haciéndole compañía, y una puesta en escena muy impostada, en la que la única decoración visible son unos calabacines, pimientos rojos y verdes, cuatro limones y unos tomatitos cherry. ¡Ah!, y un dibujo de su hija con un enternecedor "Te quiero papi".

¡Qué triste ese día a día de un soltero que no quería serlo! El mensaje es claro: la ruptura fue decisión suya porque se les había acabado la ilusión. En principio, no había terceras personas y al nuevo chico de Paula, casualmente, se lo había presentado él. Si Paula es feliz (con el futbolista), que le aproveche, dice Busta. Así, su hija también será feliz, aunque ponerle a la niña la camiseta del Málaga, donde juega Miguel Torres, le ha parecido de mal gusto, por no hablar de un cabreo monumental, según recoge Informalia.

Las mentiras y rumores sobre supuestos comportamientos suyos inadecuados le han perjudicado tanto que ha perdido dos contratos publicitarios, aunque reconoce que de vez en cuando se iba de juerga con los amigos. Vivir solo lo lleva mal, fatal pero deja caer que cuando estás solo, "conoces personas" y "tienes nuevas ilusiones...". ¿Nos está anunciando Busta que en el paquete que habrá firmado con Hola, hay una futura entrevista con su nueva ilusión? ¿Tal vez unas fotos, robadas o posdas? No tardará mucho la réplica de Paula Echevarría porque no hay nada mejor que un divorcio de mutuo acuerdo donde se reparten (y comparten) esas exclusivas pagadas a precio de oro.

