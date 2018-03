La CUP toma laSexta: Aragonés se aprovecha de la bisoñez de Llapart para controlar 'Al rojo vivo' a su gusto

Vidal Aragonés, cupero él, se le ha subido a las barbas a María Llapart, la sustituta de Cristina Pardo y por ende, de García Ferreras, en estos días festivos en 'Al rojo vivo' de laSexta.

El cupero o cupista del parlamento catalán ha visto el cielo abierto y ha aprovechado la bisoñez de su interlocutora para hacer prácticamente con ella lo que le ha dado la gana: es decir, para colocarle a los espectadores del programa de tertulia y debate su siniestro mitin aprovechando la cobertura del grupo mediático de Silvio Goinzález, CEO de Atresmedia, con la permisividad de Javier Bardaji, Director General de Atresmedia Televisión y militante destacado de Ciudadanos, cuyas abultadas chequeras se llenan a la misma velocidad con la que entonan las proclamas del progresismo más radical e incendiario.

Llapart: ¿Ustedes que proponen para desbloquear la situación, porque la CUP no se ha puesto de acuerdo con Esquerra y Junts per Cataluña?

Aragonés: Usted ya sabe o debería saber que más de 25 páginas de propuestas son de contenido social...

Llapart: mmm, hay cosas que no sé

Aragonés: Eso es lo que venimos proponiendo. Yo creo que debería saberlo y si no para eso estamos, para explicárselo

Llapart: Cuénteme cuénteme

[...]

Llapart: Pero las medidas sociales también las pide Xavi Domènech y también ERC, ¿pero donde esta el problema? Parece que ustedes están metidos en la batalla de quién debe ser el presidente y por eso no se ponen de acuerdo

Aragonés: Para nada para nada. [...] Si nosotros insistimos en la idea de Puigdemont es porque ERC no ha propuesto ningún candidato propio, no hay otro candidato, al menos con Puigdemont se concitan apoyos

Llapart: O sea que para usted lo ideal es un candidato de ERC

Aragonés: Pues no, yo no he contestado eso. Lo que he contestado es que lo fundamental es el programa, y eso es democracia y obediencia republicana en un camino de construir república. Y la república solo se construye con políticas sociales.