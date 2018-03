El hipócrita cacerolazo de los que durante años han sido cómplices con su cobarde silencio de la golpista TV3

Nada dicen los que se han pasado años negando que hubiera ningún tipo de problema de convivencia en Cataluña entre nacionalistas y no nacionalistas y burlándose del que tratara de insinuarlo.Con esta mala hostia pone TV3 en la diana al juez Llarena y a su esposa

"¡TV3 es un vertedero inacabable!", exclamaba el pasado lunes desde su programa Carlos Herrera, uno de los principales líderes radiofónicos, acusando a la tele pública catalana de incitar a la violencia.Carlos Herrera: "El vertedero inacabable que es TV3 también es violencia"

Al igual que este, el principal periódico generalista, El País, lleva denunciando durante este último trimestre la nefasta forma de actuar de TV3 en reportajes y editoriales, como aquel de la ‘una semana en la burbuja' que tanto enfureció a ‘la corpo'.Hermann Tertsch aporta las pruebas que muestran cómo la TV3 es el centro de mando del golpe secesionista

También desde Onda Cero se han escuchado denuncias contra la televisión pública catalana. El 4 de octubre 2017 un veterano progresista la calificaba de ‘asquerosamente sectaria'..TV3 se viene arriba con un maratón de victimismo por 'Puchi': "España es la culpable de los heridos que haya en la calle"

Quizá lo verdaderamente noticioso no es que se hagan estas denuncias contra TV3, sino que no se hayan hecho durante los últimos 10 años en los que la convivencia ciudadana en Cataluña ha padecido el asedio de dos ejércitos mediáticos empeñados en reventarla.La sucia amenaza de este colaborador de TV3: "Habrá muertos porque la república no se construye con lacitos"

De un lado la escuadra ‘demonizadora' de España que han representado TV3 y sus satélites. Lo de menos es que Jair Domínguez lance alegatos pro-violencia, que Albert Om se parta el culo de risa mientras escucha insultos contra los pueblos españoles o que Empar Moliner queme ejemplares de la Constitución Española en antena.Pornográfico aquelarre de separatismo en TV3 con una indecente entrevista a la hija del golpista Turull

Ellos, empleados todos de TV3, son meros síntomas de ‘lo gordo', que es el bombardeo sistemático de la idea de que el resto de España ‘odia a Cataluña' repetida cada día y cada minuto durante años por tdos los altavoces del a causa, incluidos Catalunya Radio, RAC1 y demás corpo-familia.'Polonia' (TV3) se burla del juez Llarena: "El presidente será quien me salga de los cojones"

Del otro lado tanto o más peligroso ha existido el batallón negacionista. Aquellos que desde los medios nacionales se han dedicado durante años a negar que en Cataluña hubiera ‘ningún problema de convivencia'.

BATALLÓN NEGACIONISTA

Este "batallón negacionista" montó una cacerola que servía para que Antonio García Ferreras se jactase desde laSexta de que conocía Cataluña y ‘ahí no había ningún problema de convivencia', a Luis del Olmo negando que hubiese ningún tipo de ruptura interna entre los catalanes o a Jordi González diciendo en su ‘noria' ante el sonriente Montilla que lo exagerado que era hablar de problemas independentistas.

Por no olvidar a Jordi Évole riéndose de los que advertían de posibles rupturas, "Dicen que España se rompe, ja, ja, ja que no me pille en medio", se burlaba el entonces ‘follonero' (sus declaraciones sí que harían desternillarse de verdad a los independentistas de TV3 que lo escucharan por aquellos días).

Para hornear su cacerola, el batallón negacionista incluyó una abrumadora colección de adjetivaciones para aplicar a todos los que se atrevieran a señalar lo que TV3 y sus compinches estaban fomentando: "crispadores", "tensadores", "catastrofistas", "anti-catalanes", "nacionalistas españoles", "fascistas", "ultras"...etc. El diario El País portaba con orgullo la cacerola del batallón denunciando ‘recelos anti-catatalanes' a tutiplén.

Carlos Herrera, entonces en Onda Cero, se unía al batallón criticando a los medios que se ‘engorilaban' al hablar del tema Catalunya cuando "no había para tanto" y pidiendo "no había que encabronar" a la peña. Mientras desde la tarde, en el espacio de Julia Otero, con Pilar Rahola de tertuliana estrella, reiteraban que en Catalunya todo era normalidad y que los que hablaban de división eran los anti-catalanes antes citados.

Durante los últimos años la escuadra demonizadora ha ido vendiendo el ‘relato victimista' en todo lo que pasaba, sin que nadie haya hecho el contra-relato de tantos y tantos bombardeos. Por poner ejemplos en la memoria de todos:

Endesa rechazaba la OPA de La Caixa. Para la escuadra demonizadora no era una pelea financiera entre accionistas que querían ganar dinero. No. Era una maniobra de la malvada España anti-catalana que prefería que la eléctrica fuera alemana o italiana antes que catalana. NO HAY CONTRARRELATO.

Sentencia del TC sobre el Estatut. La escuadra demonizadora no quiso mencionar el detalle de que el TC avaló el 95% de aquel Estatut validando hasta 115 artículos - como antes hizo la mayoría del Congreso del Estado - y se limitó a reinterpretar 14 de ellos para hacerlos ‘constitucionales' (labor del tribunal). No. Lo presentaron como un atentado de la malvada España anti-catalana para humillar la voluntad del pueblo catalán. NO HAY CONTRARRELATO.

Sentencia del TC sobre Decreto Ley del Consumo de Gas y Electricidad. No lo presentaron como un debate sobre las competencias que corresponden a cada organismo en esa materia, para la escuadra era una artimaña de la malvada España que quería que los niños catalanes se murieran de frío permitiendo que les corten el gas y la electricidad. NO HAY CONTRARRELATO.

Las políticas de inmersión lingüística. Detrás de cada petición de algún pequeño grupo de padres o resolución judicial adversa, no hay un debate sobre qué aspectos se pueden mejorar para garantizar el bilingüismo. No, para ‘la escuadra detrás de cada discrepante está la perversa España que quiere borrar de la faz de la tierra el idioma catalán, que, según la escuadra ‘odia'. NO HAY CONTRARRELATO.

ESCUADRA DEMONIZADORA

¿Resultado? Ha triunfado el ‘relato' de la ‘escuadra demonizadora' encabezada por TV3 en amplios sectores de la sociedad catalana por la incomparecencia del rival (incluida TVE-Catalunya) y por la existencia de esa brigada negacionista más deseosa de señalar espejismos ‘anti-catalanes' que en replicar al discurso victimista siembra-odios de la corpo.

Ahora la cacerola se ha desfondado. Los Ferreras y Évoles ya reconocen que hay crispacion en Cataluña y - a buenas horas - hacen llamamientos a la reconciliación de una sociedad partida al 50 por ciento. También lo hacen en Onda Cero, Mediaset o Atresmedia (RTVE nunca se sabe lo que hace). Y Carlos Herrera ya denuncia las prácticas de ‘vertedero' de la escuadra demonizadora y El País ya publica páginas contra la manipulación de TV3.

Pero nadie se disculpa, nadie reconoce su dejación de funciones durante años, y - lo que es peor - nadie trabaja por replicar ‘el relato' recordando, por ejemplo, todos los aspectos de fraternidad, en lo cultural, en lo comercial o en lo social que hay, ha habido y habrá entre Catalunya y el resto de pueblos de España. El contrarrelato sigue sin comparecer..

Mientras, TV3 y sus esbirros, siguen daiario su bombardeo: "¡Catalanes, recordad: España os odia..., España os odia..., España os odia...".