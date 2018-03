El demoledor vídeo de Terelu que le hace confesar toda la verdad sobre su hija

No le ha quedado otro remedio en vista del vídeo de marras que le ha sacado a traición Carlota Corredera. (Terelu Campos pide a la prensa que respete la intimidad a su hija tras vender su imagen a '¡Hola!').

Terelu ha acabado así confesando que hizo el posado con su hija para Hola "por dinero". Con todas las letras. Por eso y porque las revistas "la iban a sacar" antes o después al cumplir los 18 años.

Sálvame conectó en directo este martes 27 de marzo de 2018 con su colaboradora, que se encuentra en Málaga de procesiones, para aclarar la supuesta llamada que el sábado hizo a Sálvame Deluxe quejándose de que se hablara de su hija, Alejandra Rubio, según se hace eco 'EsDiario'.

Y sí, Terelu reconoció que habló con el director del programa "muy enfadada", pero para abroncarle no por eso sino porque él le había adelantado unos contenidos que luego no fueron los reales.

Terelu Campos planta cara a las críticas por su posado con su hija: “Lo he hecho por dinero y porque era inevitable que saliera” https://t.co/3UwHWmeiqX pic.twitter.com/JSk9fSKNPr — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 27 de marzo de 2018

Carlota Corredera aprovechó para ponerle, a traición, un vídeo del pasado en el que la propia Terelu decía entre otras cosas que aconsejaría a su hija que no posara para una revista llegado el caso. O esto otro: "No me parece normal que hoy sea tu niña del alma y mañana portada".

Tras verlo, la periodista no pudo por menos de agachar la cabeza y decir: "He cambiado de opinión". Y añadió: "Las circunstancias han cambiado y yo lo he sopesado. Las única responsable de haber hecho esas fotografías en la revista Hola soy yo".

Kiko Hernández le preguntó abiertamente si lo había hecho por dinero y ella respondió: "Por dinero y porque la iban a sacar".