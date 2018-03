La madre de Sofía Suescun ya no puede más

Los dolores que sufre debidos a la fibromialgia que le han diagnosticado la sumieron en una depresión y trató de quitarse la vida. "Mi perros me sacaron el cuerpo con su hocico", confiesa en una exclusiva que ha concedido a la revista Lecturas.

Se la da la cincunstancia de que su hija se marchó a Honduras para participar en el concurso Supervivientes sin saber lo que su madre cuenta en el semanario. Sofía es la novia de Alejandro Albalá, el yerno de Isabel Pantoja, marido formal de Chabelita. El chico, por cierto, acaba de registrar su matrimonio. Para la pareja de su hija Maite no tiene buenas palabras: "Alejandro Albalá viene a casa, se tumba, y no participa en nada. Solo quiere que Sofía le lleve el zumo a la cama. Es más agarrado que yo", dice la navarra, según recoge Informalia.

Por contra, la enferma dice que su hija es la que la cuida, aunque tiene otro hijo, Christian.

Sobre su intento de suicidio, se le llenan los ojos de lágrimas cuando la periodista de la noticia menciona el tema: "No tengo ganas de vivir, se me ha ido la ilusión", asegura. Maite admite que lo intentó dos veces: "La primera me puse en las vías del tren cuando iba a pasar y mis perros sacaron mi cuerpecillo de allí con el hocico" Sofía no lo sabe. La segunda vez fue distinta: "Me quité toda la medicación, hasta la de la sangre, y se me espesa".

VÍDEO DESTACADO: La foto más sexy de Sofía Suescun, ganadora de 'GH 16'