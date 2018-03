Merlos rompe en dos a Monedero por burlarse de su libro sobre Cifuentes: "Tú también estuviste bajo sospecha"

Momento tenso este 28 de marzo de 2018 en 'Las Mañanas de Cuatro'. Con el suflé golpista catalán cayendo a marchas forzadas en el lodo de la bufonada, la sustituta de Javier Ruiz, Verónica Sanz, optó por poner sobre la mesa el tema del máster de Cristina Cifuentes y la supuesta falsificación en la nota de dos asignaturas.

El morbo estaba servido porque, aparte de contactar con el cofundador podemita, Juan Carlos Monedero, para dar su peculiar punto de vista, en el estudio estaba el autor de la biografía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alfonso Merlos.

Monedero, en su habitual papel de provocador nato, iba a la yugular del libro escrito por el periodista y a cargar las tintas contra Merlos por hacer una obra a mayor gloria de la política del PP:

Merlos, cuando tuvo la palabra, le aclaraba una serie de aspectos al cofundador de Podemos:

Monedero como profesor sabe perfectamente que no puedes hacer un juicio sobre una determinada lectura si previamente no la has leído. Lo digo por lo que apuntaba en relación a la biografía de Cristina Cifuentes. Como doy por supuesto que no te la has leído, porque tienes cosas mucho más importantes que hacer, pues colegir que es una biografía escrita a mayor gloria pues al final es demostrar que no te la conoces.