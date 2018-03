Oriana Marzoli y Carmen Gahona; las nuevas verduleras de Telecinco

Si el martes pasado ya se vio un conato de enfrentamiento con zarandeo de por medio, esta semana se ha vuelto a repetir cuando el debate estaba a punto de terminar.



Oriana criticó el exceso de protagonismo que, a su juicio, quiere tener Gahona en el programa. "Me da vergüencita", dijo. "A mí no me hace falta hacer el tonto para llamar la atención", continuó la joven viceversa, según recoge Ecoteuve.



Gahona no se quedó atrás y se metió con su compañera diciendo que ni siquiera conocía a algunos concursantes de Supervivientes de los que habla en el programa. "Es tonta del culo", se molestó Oriana, con la consiguiente reacción de Gahona, que soltó un manotazo a su compañera. "Ya no nos vamos a volver a sentar juntas".

