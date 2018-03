Boris Izaguirre: “Fui violado múltiples veces”

«Mi vida ha sido muy salvaje», resumió Boris, «yo ya nací salvaje y eso les acarreó muchos problemas a mis padres, porque soy una mujer o un hombre muy complicado». En este sentido, el escritor sacó a relucir su homosexualidad y bromeó diciendo que «al minuto y medio de nacer mi madre supo que yo era gay, y eso generó una relación de confianza».

Y precisamente su madre es la persona más importante en la vida de Izaguirre, que abre su última novela narrando su funeral: «Aquello parecía el Orgullo Gay porque fueron todos mis amigos. Fue un homenaje a una mujer muy moderna. Ella nunca quiso que sacrificase mi forma de ser para encajar en la sociedad», según recoge ABC.

«Hay algunos fragmentos bastante impactantes en tu novela...¿quién fue la primera persona en llamarte maricón?», le preguntó a bocajarro Pablo Motos. «Una profesora de mi colegio, que supuestamente era un colegio progresista de Venezuela». Acto seguido pasó a preguntar por el tema estrella: «¿Y has sufrido alguna agresión por ser homosexual?».

«Esa fue la parte más difícil de escribir», reconoció Boris, «fui violado múltiples veces por una persona que conocía y que me engañó para cometer esta brutal agresión. El tiempo mitiga un poco estas cosas, pero no te ayuda a asumirlas del todo». Sus palabras le hicieron ganarse un aplauso del público, tras el que Boris continuó, «Mucha gente me pregunta que por qué lo publico, pues porque es parte de mi novela. Cuando me pasó eso mi madre me dijo que no permitiese que esta agresión no me impida ser la persona que quier ser y que soy ahora: Boris Izaguirre, un hombre exitoso y encantador».

VÍDEO DESTACADO: La mujer de Bertín brama contra Podemos y Boris se derrite con Errejón