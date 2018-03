Semana Santa 2018: Paco Marhuenda sacude con un ciro a la 'quemacuras' Elisa Beni

No hay tregua ni en Semana Santa. Esto ya no es lo que era, ni parece que volverá a serlo.

Espejo Público dedicó este 29 de marzo de 2018 una parte del programa de este Jueves Santo a la recurrrente polémica de la aconfesionalidad de España y la participación de grupos militares en más de doscientos actos religiosos.

Todas las unidades, bases y cuarteles españoles, así como la sede del Ministerio de Defensa, han puesto estos días la bandera a media asta "por la muerte de Cristo".

El debate se fue calentando en la mesa de actualidad del programa con Elisa Beni como única detractora entre sus compañeros de que se mezcle la religión con las instituciones públicas.

Se refería la 'sabelotodo' al acto celebrado en Málaga con la Legión (La épica historia del legionario en el que se inspira la canción del «Novio de la muerte»).

Pilar Cernuda fue una de las primeras en oponerse a la tertuliana:

"Es un tema de sentimiento. Y yo respeto a quien siente. Yo nunca he visto a nadie que fuera a una procesión con un puñal detrás para obligarle. Y la Legión, que yo suelo estar ahí, llora de emoción. Y hablan del esfuerzo que hacen durante años para poder llevar el Cristo. La emoción que yo he visto por la Semana Santa, nunca la he visto".