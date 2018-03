Antonio Hidalgo se queda sin palabras antes este murciano que asegura haber tenido sexo con 2.300 mujeres

José (así se llamaba el chico) afirmó no tener apenas filtros con las féminas: "Mientras sea una chica agradable y que sepa actuar...", empezó diciendo. Antonio Hidalgo intentó indagar en el asunto, sorprendido por las cifras que ofreció el invitado.

"Yo hago un poco de cálculo... y 2.300 mujeres... pongamos que no seas muy cansino en el tema y que dure la cosa unos 15 o 20 minutos... Eso, multiplicado por 2.300...", intentaba estimar el presentador cuando el joven le interrumpió. "Una dos mujeres y media al día", dijo provocando las risas del público, según recoge Ecoteuve.

Hidalgo preguntó entonces qué tiene él para que triunfe tanto con las mujeres: "Soy un chico con personalidad exclusiva. Soy un chico que sabe ejecutar ese tipo de acciones y es lo que atrae", dijo afirmando que todas les paran por la calle: "A mí me reconocen y me piden que las invite a un café. No me hace sombra ni Cristiano Ronaldo", dijo dejando perplejo al presentador del espacio.

