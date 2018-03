'Supervivientes': María Lapiedra y Adrián Rodríguez dan detalles de su noche de sexo

¡Más alpiste para los pájaros! Cuando saltó la noticia de que Adrián Rodríguez confirmaba su participación como concursante de Supervivientes, fueron muchos los que recordaron su affaire con María Lapiedra.

Ella desveló su noche de pasión, pero nunca habían dado detalles de lo ocurrido. Hasta ahora.

Los dos concursantes del reality aprovecharon su estancia en la isla para recordar viejos tiempos. Y entre tanto, sacaron el tema de su idilio ante las cámaras del programa desvelando que lo que habían hecho era un trío:

Así empezó la colaboradora más explosiva de Sálvame.

Y aunque no especificaron la identidad completa del tercero en discordia, a muchos se le vino a la memoria el nombre de Víctor Elías, actor que daba vida a Guille en Los Serrano (serie en la que compartía escenas con Adrián Rodríguez).

María Lapiedra contó ya en televisión su romance con el actor y, según llegó a publicar Vanitatis, él fue el nexo de unión entre Lapiedra y Rodríguez.

Una información que encajaría con la que contaron los robinsones en su estancia en Honduras.

Adrián desveló que todo sucedió después de una noche de fiesta en una conocida discoteca de Madrid a la que van todos los famosos.

"Yo solo con unos pantalones y las tetas al aire", afirmó ella.

"Luego vino Víctor con la sota de bastos que tiene", dijo Rodríguez entre risas en referencia a su miembro viril.

"Yo flipaba", aseguró ella.

María explicó que todo sucedió hace unos años:

"En 2010, empecé con Gustavo y cuando estuve con vosotros, era la época en la que no me hablaba con él. Los dos primeros años estuve muy bien con él y luego hubo unos meses que no y ahí fue cuando conocí a Víctor".