¿Más periodismo o más sectarismo? El infumable dúo Bardají-Ferreras 'rebaja' el golpe catalán a mero show

Hace cuatro días, la periodista Mayka Navarro, independentista catalana descarada y la cuota cómica de 'El Programa de Ana Rosa' -según comenta festiva Rosa Belmonte en su columna de ABC- subía a la red el siguiente tuit:

Duda...

Por qué cuando @tv3cat retransmite lo que sucede en las calles es “enaltecimiento” de los disturbios y si lo hace @laSextaTV es “más periodismo”...

Será por qué uno lo cuenta en castellano y otro en catalán... — Mayka Navarro (@maykanavarro) 26 de marzo de 2018

No van por ahí las cosas, porque en este pringoso asunto no es el idioma la clave, sino la propia profesión y sus crecientes limitaciones (laSexta oculta la batalla campal de los separatistas para no perjudicar a Puchi: "Protesta pacífica, reina la calma").

Lo hacen por puro interés crematístico. Necesitan audiencia, descubrieron el filón de Podemos y los perroflautas, ocuparon el hueco aprovechando la desidia e ineptitud de Gundín y RTVE y explotan la veta, porque si sube el share crecen los ingresos ( Los 'pijo-progres' de laSexta se unen al sectario Escolar para intentar descalificar a Periodista Digital...).

Es un sarcasmo y de los más sangriento que los de laSexta, cadena de la que es director general Javier Bardaji, militante activo de Ciudadanos (Así da el cante LaSexta con los 'Papeles del Paraíso' y Bono del PSOE).

Cadena que controla en el día a día el millonario Antonio García Ferreras, presenten su sectaria, escorada y perniciosa cobertura de ese tema crucial para España que es el reto separatista en Cataluña, como 'periodismo de investigación' (laSexta Noticias culpa del bulo del mantero a Europa Press para salvarle la cara a Ahora Madrid y Podemos).

Justo detrás de lo mismo, a proposito de esta aberración, escribe Rosa Belmonte:



La mexicana Alma Guillermo Prieto reflexionaba sobre la profesión en una entrevista con Juan Cruz: "De pronto hemos hecho mal en no acompañar a la gente en sus verdaderas preocupaciones. Somos una minoría, parte de una élite, aunque muchos periodistas provengamos de las clases populares. Pero ya de hecho somos una élite y nos ocupamos de las cosas que les preocupan a las clases liberales... A la mayoría de la gente no le interesa la revolución. Lo que quieren es vivir en paz y a nosotros los periodistas nos interesan las revoluciones" (LaSexta se deja la piel por la libertad de expresión que llama 'presos políticos' a Andrés Bódalo, Alfon y los agresores de Alsasua ).

Y añade (La doble moral de laSexta: se vuelcan si los agresores son ultraderechistas pero silencio total si el muerto es españolista):