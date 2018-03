Sofía Suescun se descojona del físico de Chabelita Pantoja

Sofía provocaba una gran bronca con Alberto Isla en la que la que fuera ganadora de 'GH 16' le recriminaba al concursante que no le hablara porque Chabelita se lo había prohibido. Alberto trataba de rehuir la discusión pero Sofia se encelaba y hacia salta a Alberto. Una batalla verbal en la que Francisco acudía en ayuda de Alberto diciéndole en voz baja al oído que lo dejara ya que Sofia era un muro que le estaba provocando.



No contenta con esta provocación, en otro momento Sofia Suescun daba rienda suelta a su irrefrenable lengua junto a María Lapiedra y los espectadores eran testigos de una deleznable conversación, en la que la pamplonica de 21 años cargaba sin misericordia contra Chabelita Pantoja mostrando la crueldad que tiene en su interior, según recoge Exclusivadigital

Sofia y la ex actriz porno comenzaron a hablar de la relación de Alberto con Isa Pantoja y la cosa se les fu totalmente de las manos "Hombre la chica de penilla. Yo creo que los chicos se le acercan solo por el ino me han gustado mis palabras. Lo siento si le he hecho daño".

Un perdón con la boca pequeña que tendrá efecto hasta la próxima salida de tono que tenga este 'personaje choni VIP'terés. Tú y yo porque estamos buenillas, pero ella… Igual con la luz apagada. Como haya algún reflejo y veas que es ella…", decía Sofía a María mientras se reía.

Unas palabras intolerables e inadmisibles que no pueden consentirse y que Jorge Javier Vázquez recriminó : "No se puede tolerar una conversación así. Si quieres pedir perdón es el momento". Sofía tras ver las imágenes se justificaba diciendo que ella es muy "criticona" "a todo el mundo le gusta criticar" y que "no iban con maldad". Un argumento peregrino que no convencía a nadie.

Pero el presentador también regañaba a María Lapiedra haber formado parte de dicha conversación: "Tus silencios te han hecho cómplice". Acorralada, Sofía ha terminado pidiendo perdón a Chabelita desde la palapa: "No me han gustado mis palabras. Lo siento si le he hecho daño".

Un perdon con la boca pequeña que tendra efecto hasta la p´roxima salida que tenga este 'personaje choni VIP.





