Que se aten los machos Atresmedia y Mediaset: los jóvenes ingleses ya ven más Netflix que la BBC

El cambio de paradgima en el consumo de la televisión es imparable. Que se lo apunten los del duopolio, Atresmedia y Mediaset, dueño del cortijo audiovisual en España pero no por mucho tiempo. YouTube, Apple y Netflix amenazan con dejarles en bragas.

La BBC está preocupada por el futuro de la cadena, después de admitir en su último informe que los jóvenes de entre 16 y 24 años pasan más tiempo en Netflix que viendo la BBC, informa ABC recogiendo una información del diario The Guardian.--Younger viewers now watch Netflix more than the BBC, says corporation--

La cadena pública inglesa, acostumbrada a liderar su mercado, se ha encontrado con grandes rivales en gigantes digitales como YouTube, Apple y Netflix.

«El mercado se mueve hacia el entorno bajo demanda y la BBC corre el riesgo de ser superada por otros», reconocieron los responsables de la cadena en la presentación de su informe anual. «Mantener las audiencias es difícil cuando hay tantas opciones a disposición de los usuarios», añaden.

La corporación también está preocupada porque a finales de año percibieron que los británicos de entre 15 y 34 años también dedican más horas a escuchar música en Spotify que a seguir las cadenas de radio de la BBC: cinco horas a la semana frente a los treinta minutos que emplean en las segundas.

El informe, recogido por «The Guardian», también apunta a que la televisión como electrodoméstico está en peligro: los niños de entre 12 y 15 años ven series a través de sus teléfonos móviles. También su prestigiosa cadena de noticias, BBC News, está afectada por el auge digital. Los jóvenes entre 16 y 34 años la consumen un 10% menos, por eso impulsarán programas educativos contra las «fake news».