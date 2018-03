Saray Montoya manda a "tomar por culo" a Mayte Zaldivar

Saray Montoya es la otra concursante de 'Supervivientes', junto a Sofia Suescun, que más falta al respeto e insulta a sus compañeros.



Tras pasar una semana la concursante de etnia gitana siendo inseparable de María Jesús Ruiz, la frugal amistad entre ellas ha saltado por los aires y las dos concursantes no se pueden ni ver y lo han demostrado con gritos en la gala de este jueves, según recoge Exclusivadigital, según recoge Exclusivadigital.



La ex MIss España acusaba a Saray de aprovecharse y utilizar su raza para amenazar a sus compañeros: "Yo no la conocía de nada, pensaba que era buena persona y ha vendido su vida por nada". La concursante de la barriada de las 3.000 viviendas en Sevilla consideraba que la exmodelo ha faltado al respeto a su etnia, pero María Jesús opina lo contrario: "La falta de respeto a su etnia se lo ha hecho ella solita, porque es la que amenaza. Está grabado".



María Jesús se arrepentía de haber tenido amistad con Saray Montoya y haberse abierto a ella, y la ha acusado de haberla manipulado durante los primeros días: "A mí me ha engañado terriblemente durante una semana y me ha manipulado. Me ha dicho hasta cuándo tenía que hablar. Perdon por la palabra que voy a utilizar pero ella es el tumor maligno de la isla. Nos tiene la vida amargada a todos".



Saray se la devolvía el calificando de "cáncer" a María Jesús, pero la exmodelo le ha contestado llamándola "bruja": "Aquí hay que luchar por sobrevivir y estamos luchando contra una persona que nos está haciendo mucho mal. ¡Me manipuló!".



Pero Saray juraba guardársela diciendo que se sentará en todos los sillones de programas para contar todo lo que sabe (que le ha contado María Jesús en momentos que creía que contaba con su amistad) de la vida de la jienense



Pero María Jesús no es la única que Saray se ha granjeado hasta ahora en la isla. Mayte Zaldívar y Romina Malaspina son otras de las concursantes que se han enfrentado contra ella. Según las supervivientes, Saray aprovecha para lavarse sus partes íntimas con la única pastilla de jabón con la que cuentan para asearse el resto del grupo.



Por supuesto, la concursante lo ha negado todo, pero podiamos ver como se sacaba el jabon de entre las tetas para lavar su ropa en el mar.



En un momento del programa se podía ver y oir como Saray Motoya decía: "Vete a tomar por culo Mayte Zaldivar"



La convivencia en esta edición de 'Supervivientes' está siendo inaguantable en los dos grupos. Dos personas se encargan de que así sea, y de ellas ya hemos hablado hoy en dos artículos.

