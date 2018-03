'Supervivientes': Los 'Vasile frikies' tiran de trio bisexual sin censura para ganar audiencia

Como subraya en 'EsDiario' el veterano David Lozano, que en este proceloso mundillo de la televisión es un experto reputado, Telecinco le ha salido bien la jugada de Supervivientes.

La audiencia acompaña y despeja las dudas surgidas sobre Jorge Javier Vázquez tras su sonado fracaso en Gran Hermano.

Supervivientes tiene la culpa del rotundo primer puesto de audiencia de Telecinco durante marzo.

Pero Mediaset quiere más. Quiere arañar hasta la última décima de audiencia para combatir en abril con su principal rival, Antena 3 y Atresmedia que cuentan con la ventaja de ofrecer la Champion League en la fase definitiva del torneo y con Real Madrid, Sevilla y FC Barcelona vivos en la competición.

Así que hay que echar toda la carne en el asador y en cosas de "carne" están porque han emitido unas conversaciones bastante subidas de tono y sin importarle que afecte a una tercera persona ajena al concurso y que nada tiene que ver con el reality de supervivencia.

El propio Jorge Javier Vázquez reconocía en directo:

Todo ocurría en una conversación entre dos concursantes. La polémica María Lapiedra y el joven actor Adrián Rodríguez. Los dos concursantes ya se conocían y están recordando cosas de su pasado ('Supervivientes': María Lapiedra y Adrián Rodríguez dan detalles de su noche de sexo).

En esas conversaciones la dirección del programa ha decido emitir una comprometida, íntima y ahora ya no tan privada, la realización de un trío bisexual, como contaba Lapiedra:

Adrián tomaba la palabra y recordaba que sucedió después de una noche de fiesta en una conocida discoteca de Madrid.

"Yo solo con unos pantalones y las tetas al aire", afirmó ella.

María explicaba entonces que todo sucedió hace unos años:

"En 2010, empecé con Gustavo y cuando estuve con vosotros, era la época en la que no me hablaba con él. Los dos primeros años estuve muy bien con él y luego hubo unos meses que no y ahí fue cuando conocí a Víctor".