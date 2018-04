First Dates: Esta maleducada llama feo a su cita y le dice que busque compañía por horas

Feo, barrendero y encima con dos hijos. Ese más o menos ha sido el resumen que hizo Esther, de 44 años, sobre Tito, de 43, su cita a ciegas del programa de Cuatro First Dates. La hostilidad sobrevoló el ambiente desde el principio, desde que Esther afirmó a las cámaras que los tatuajes de las manos de Tito no le gustaban nada. "Me parecen un poco chabacanos y horteras", opinó. Se mascaba la tragedia.

Las desavenencias tardaron poco en aparecer. "¿Tienes animales?", preguntó ella. "Un pajarito", afirmó él. "Eso no cuenta como animal", replicó con una carcajada sarcástica, asegurando que ella era muy de mascotas, pero que lo que menos le gustaban eran los pájaros. ¡Vaya por Dios! La primera en la frente, según recoge Marya González en ElHuffPost.

Tito le explicó que se trataba de un regalo que le habían hecho a su hija y que por eso lo tenía él en casa. Y aquí llegó el primer premio gordo de la cita. "¿Tienes hijos?", inquirió. Tito confirmó que sí, que tenía dos.

Tito dejó a Esther clara su postura: "Para los que tenemos hijos, lo primero son ellos", a lo que ella respondió que no estaba dispuesta a jugar un papel secundario en ninguna relación.

La sorpresa de Esther fue todavía mayor cuando Tito le reveló que sus dos hijos eran de mujeres diferentes. "Me hace pensar que no es una persona que quiera cierta estabilidad en su vida y que va teniendo hijos a diestro y siniestro", opinó Esther ante las cámaras. La cita ya era insalvable, pero lo mejor estaba por llegar.

"¿Y qué buscas?", preguntó ella. "Me gustaría encontrar una compañía para los pocos momentos libres que tengo", respondió él. Esto ya desató por completo la decepción de Esther que ya no se cortó a la hora de dar su opinión sobre su cita a las cámaras del programa.

VÍDEO DESTACADO: 'First Dates': Una historia con Rappel