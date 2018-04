Los méritos de Julián Contreras Jr.: Orgías, adicciones, ser hijo de Carmina Ordóñez

Julián Contreras Jr. ha pasado por ?Sábado Deluxe' para hacer caja sometiéndose al polideluxe en lo que han denominado en la web de Telecinco "su entrevista más dura". Tenía que demostrar que todo lo que ha contado a lo largo de todos estos años es verdad y la máquina de la verdad que maneja Conchita ha detectado alguna que otra mentira

La relación con sus hermanos, la muerte de su madre y alguna que otra confesión sexual en su entrevista más reveladora.

La poligrafisgta de 'Salvame' no dudaba y destacaba algunas de las mentiras del invitado, las verdades no son noticia. Lo que más llamaba la atención era que "exagera sus problemas para que le llamen de la televisión".



Además,también siente cierta envidia de la vida que llevan sus hermanos (aunque él, en un primer momento, lo negara). Pero la mentira que más ha escandalizado a los colaboradores (y que han calificado de "pregunta histórica") ha sido cuando se le ha preguntado si sus hermanos han mantenido económicamente a su padre, según recoge Exclusivadigital

No era la primera vez que Julián Contreras Jr. hablaba de su adicción a las pastillas algo de lo que afortunadamente ha podido salir gracias al deporte, un ejemplo para quienes estén en su misma situación. Admite que le pasó “lo mismo que a su madre”, lo dejó de golpe y eso produjo un gran síndrome de abstinencia que superó practicando actividades deportivas. Además, ha comentado el calvario que vivió al salir de 'GH VIP': “Me levantaba y me decía ‘hoy se acabó”. Julián no conseguía levantar cabeza y reconoce que los días se le hacían eternos. Cuenta que escribía cartas en las que se despedía de sus seres queridos.

También conocíamos que el dinero es el motivo principal por el cual Julián Contreras Jr y sus hermanos de madre Francisco y Cayetano Rivera están distanciados. Es más, según el polígrafo Julián dejó de hablar a Fran cuando éste dejó de prestarle dinero y no tiene intención de devolverles el dinero que les debe.

También recordó que la última conversación que tuvo con su madre Carmina Ordóñez fue una discusión: “Ella sacrificó su salud por su felicidad y sus amigos”. “Echo de menos su sonrisa y su alegría”, afirmó Julián en la entrevista previa.

El polígrafo iba subiendo de temperatura con las preguntas íntimas a las que le sometía pero Julián Contreras no tenía ningún problema en contestar, obviamente eso va implícito en el caché que cobra por someterse a esta entrevista. Reconoce haber realizado una orgía con cuatro mujeres y que existen vídeos privados en los que se le ve manteniendo relaciones sexuales, con los cuales le han llegado a extorsionar. Pero... ¿ha tenido Julian sexo con hombres?