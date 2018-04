'Supervivientes': María Lapiedra, hundida y sin moral, debe someterse a una intervención

María Lapiedra se encuentra bastante mal ya que probablemente esté atravesando por su peor momento desde que comenzó su aventura en 'Supervivientes' después de haber sufrido un problema físico:

"Hola chicos, lo estoy pasando muy mal, se me ha encapsulado algo en el labio y me han dicho que me lo tienen que sacar pero aquí no, cuando regrese a España. Me duele mucho. No se, noto que soy un bluf".

Eso ha asegurado Lapiedra en 'Diario de los habitantes perdidos', como recoge Exclusiva Digital.



Pero esto no es lo único que estaría afectando a la ex actriz porno y novia de Gustavo González ya que siente que "es un rollo ser yo misma, no me encuentro no me siento a gusto, me da pena que maten a peces..."



Problemas lógicos que surgen cuando hay que vivir en condiciones no habituales y ademas conviviendo con personas ajenas a tu vida familiar.

LOS OTROS QUE SOBREVIVEN