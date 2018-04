Ana Rosa a Puigdemont: "En democracia hay un cuarto poder que vigila a los otros tres"

Esta claro que dónde las dan, las toman, como reza un viejo refrán español. Y que no se puede ir por la vida empujando, aunque seas político de alto copete, delincuente en fuga o directivo de grupo audiovisual (La dirección de Atresmedia fuerza a La Razón a despedir a Alfonso Rojo por denunciar Periodista Digital el sectarismo de laSexta).

El pasado Jueves Santo, el abogado belga del golpista expresidente catalán Carles Puigdemont anunciaba una querella de su representado y del exconseller de Sanidad Toni Comín contra la periodista Ana Rosa Quintana y a dos reporteros de Telecinco por grabar los mensajes que se intercambiaron en enero de 2018 en un acto en Bruselas en los que el fugado, detenido ahora en Alemania, confesaba que "esto se ha terminado", en referencia al 'procés'.

Ahora, la periodista responde en Twitter a esta querella. La periodista reituiteó un buen número de tuits de apoyo, e incluso un "ja! ja!" tras conocerse la noticia desde Bélgica.

Muchas gracias a tantos mensajes de apoyo.

A los que insultan que no se molesten no los leo y por cierto ya que me seguís con tanto afán , no os perdais el@programadear el lunes.