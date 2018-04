A Cristina Pardo la llaman "gilipollas" por sumergirse en los EREs del PSOE, un asunto exento de la 'agenda' del día a día de Ferreras

Efectivamente. ¿Y los EREs qué? Ese era el título que llevó el programa 'Malas Compañías' de laSexta de este 1 de abril de 2018.

El espacio de Cristina Pardo, que cuenta con la tutela y la producción de los 'cerebros' de Salvados, Jordi Évole y Juanlu de Paolis, se metió de lleno las corruptelas que llevaron aparejados los EREs en Andalucía, que salpica hasta los tuétanos a la Junta socialista que ahora preside Susana Díaz y que antes controlaron Manuel Chaves y José Antonio Griñan.

Un asunto turbio que salpica a cargos políticos, sindicatos, conseguidores...y afecta, como siempre, al más débil. En esto de robar dinero público no hay ideologías, lo haga quien lo haga..

A pesar de que aún queda mucho por saber de este tinglado tan complejo, sorprende la decisión de Pardo/Évole para su último espacio (de momento no se sabe si habrá más porque ella ya se embarca de lleno en su nuevo proyecto, 'Liándola Pardo') porque esto de los ERE, en el marco del golpe de Estado del independentismo catalán, con Carles Puigdemont y otros muchos en la cárcel, no pega mucho--Dos tertulianos estrella de Atresmedia arropan a los golpistas: "No vi que hubiera ninguna rebelión violenta en Cataluña"--.

Es más, para el público objetivo de laSexta 'vende' mucho más un tema como el máster de Cifuentes, aunque esos asuntos ya pasan a manos del otrora 'jefe' de Pardo pero perenne capitán de laSexta, Antonio García Ferreras--La dirección de Atresmedia fuerza a La Razón a despedir a Alfonso Rojo por denunciar Periodista Digital el sectarismo de laSexta--.

Con esos mimbres, el cesto de laSexta nos sorprende una vez más. El canal más radical del grupo 'blanco' Atresmedia presentó el proyecto de Pardo para las noches de los domingos como "su programa propio". Y su labor, aunque encomiable, no trascenderá por tratar asuntos fuera de la agenda política.

Oye, sabéis a qué hora está haciendo Ferreras los especiales diarios sobre el juicio de los EREs del PSOE? Tengo tan mala suerte que pongo la tele a todas horas y todavía no he pillado ninguno. — Kim Junq-ueras (@norcatalan) 1 de abril de 2018

Este y otros proyectos, como el ya anunciado 'Liándola Pardo', la han sacado definitivamente de 'Al rojo vivo', a donde llegó como la 'Karanka' (en alusión al segundo entrenador de José Mourinho en su etapa en el Real Madrid, al que el técnico portugués le otorgaba la ocasión de dar las ruedas de prensa en su sustitución de cuando en cuando) en el año 2013.

En los últimos tiempos, Pardo de caracterizó por haber superado ampliamente a su maestro a la hora de poner frente a la espada y la pared a los invitados de la actualidad. Pero no solo a los del PP, que eso en el canal 'verde' se da por hecho, sino también, y eso no es tan habitual verlo, a podemitas y separatistas.

Aunque el grupo ha presentado su nuevo proyecto con la intención de lograr extender la idea que Cristina Pardo ya tenía experiencia y condiciones para 'volar' sola, viendo la deriva del canal en la 'cuestión catalana' en la mayoría de programas e informativos costaría mucho no pensar en la idea de la patada para arriba que le han dado a la periodista navarra para dejar 'Al rojo vivo' sin la única voz que atizaba a estos sectores políticos.

La nueva sustituta de Ferreras, María Llapart, que ha conducido el programa durante la Semana Santa, de momento no ha dejado argumentos para la esperanza en sus primeros días. Es impensable que la impertinencia y la chulería con que la trató el cupero y antisistema Vidal Aragonés hubiera sido posible con la Pardo--La CUP toma laSexta: Aragonés se aprovecha de la bisoñez de Llapart para controlar 'Al rojo vivo' a su gusto--.

EL EXSINDICALISTA LANZAS QUE LLAMA A LA PERIODISTA "GILIPOLLAS"

"A pesar de perder la capacidad de sorpresa que le concedía el directo de 'Al rojo vivo', Pardo continúa en 'Malas Compañías' con ese estilo irreverente e incómodo que le caracterizaba en 'Al rojo vivo'.

Este domingo 1 de abril de 2018, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, le intentó convencer de su inocencia a pesar de la investigación de la juez Mercedes Ayala. "Yo nunca he trabajado para robar dinero, yo cobraba por asesorar".

Cuando Pardo quiso ahondar más, este se le revolvió -apoyado en la barra del bar-.

Pardo: Dime cuanto cobrabas por asesorar en un ERE Lanzas: No lo sé Pardo: ¿No te acuerdas? Lanzas: Según como fuera aquello. Te pagaban un 0,5, un 1...todo el mundo no te paga igual Pardo: ¿Tú te metiste en un ERE? ¿Era una forma de pagarte por lo que habías hecho? Lanzas: Yo cuando llegue su momento...hablaré, y diré la verdad Pardo: ¿Quién te metió? Lanzas: Eso pregúntaselo a la empresa Pardo: ¿Eres una cabeza de turco? Lanzas: Yo creo que fue una historia que se montó así y no lo sé. Aquí no hay ninguna trama política Pardo: ¿Y dirás quien te daba orden para hacer esos ERES? Lanzas: Mira, no seas más gilipollas por favor

Con ello, Cristina Pardo terminó de momento con 'Malas Compañías' y se centrará de lleno ya con su nuevo proyecto, 'Liándola Pardo', que empieza después de Semana Santa. Ella misma reconocía en una entrevista a Vertele que "habrá un cambio de registro y espero hablar menos de Puigdemont".

“Huyan de las malas compañías”. No sé si habrá más. El futuro no está escrito. Pero solo puedo decir que me siento afortunada por haber trabajado con el equipo de #MalasCompañías6 y por la oportunidad que me dio @jordievole. Gracias!!! — Cristina Pardo (@cristina_pardo) 1 de abril de 2018

Lo que sea, menos liarla parda en 'Al rojo vivo'. ¿Ha querido, Atresmedia, por tanto, quitarse de en medio a esa sustituta incómoda que se atrevía a preguntar lo que su jefe Ferreras ha callado en ocasiones de manera gráfica?

Lo cierto es que ahora la mordacidad de Pardo seguirá en otra ventana pero fuera del foco diario de la actualidad.

Porque no es lo mismo hablar de los EREs los domingos por la noche que de lunes a viernes al mediodía antes de los informativos de la cadena de Atresmedia, el grupo mediático del que es consejero delegado Silvio González y con la permisividad de Javier Bardaji, Director General de Atresmedia Televisión y militante destacado de Ciudadanos, cuyas abultadas chequeras se llenan a la misma velocidad con la que entonan las proclamas del progresismo más radical e incendiario.