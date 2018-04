'First Dates': el señor es un caballero y la muy cateta confunde gentileza con machismo

Es evidente que España es cada día un país pero educado y con más abundancia de catetos, petardas y cortos de entendederas.

Pese a que la cita entre Jordi y Ángela parecía que terminaría de color de rosa, sucedió lo contrario para sorpresa de muchos.

Ambos habían congeniado muy bien, ya que buscaban lo mismo: alguien cariñoso, que hiciera deporte y que estuviera abierto a nuevas experiencias. Además, su pasión compartida por Star Wars facilitó mucho las cosas.

Sin embargo, la cena en el restaurante de First Dates se torció cuando pidieron la cuenta. Él accedió a pagar provocando que ella se sintiera incómoda:

"No, lo hacemos a medias, de verdad. Me da cosa".

Sin embargo, esto llevo a plantearse si Jordi era machista.

"Para nada, para nada", contestó él a lo que añadió ella:

"¿Seguro? Es que todo el mundo dice que no es machista.

A continuación, intentó defender su buen acto alegando que es "un símbolo de caballerosidad. No, no sé, machismo no".

Por lo que pudiera pasar, Ángela le dejó las cosas muy claras:

"Es típico eso de mi mujer en casa, haciendo de comer y cuidando a los hijos...eso yo no. Además, que yo soy trabajadora, siempre lo he sido y no quiero dejar de hacerlo". "Tengo mucho carácter, como me pinchen, explotó".

En el momento de comunicar su decisión, y pese a que él si accedió a tener una segunda cita, ella prefirió tener otro encuentro "como amigos":