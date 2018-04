Pablo Iglesias confiesa que quiere vivir en Argentina y en Twitter ofrecen dinero para que se largue

El líder de Podemos ha sido protagonista esta Semana Santa por el anuncio de su paternidad. Pero su viaje a Sudamérica ha dejado un sabroso titular que ha provocado la reacción de Twitter.

Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, ha pasado unos días de vacaciones en Argentina donde ha aprovechado para realizar entrevistas o encontrarse con la imputada Cristina Kirchner Además, esta Semana Santa ha saltado a la palestra informativa por causas ajenas a la política: el anuncio de su paternidad con Irene Montero, ambos serán padres de unos mellizos que verán la luz el próximo otoño.

Pero ni siquiera la sorpresa de la noticia ha podido superar a lo que se está convirtiendo en tendencia en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, por culpa de un suculento titular ofrecido durante un encuentro en Buenos Aires con el medio argentino Infobae, entrevista en la que hacía una llamativa confesión: "Tengo pendiente vivir en Argentina", decía el de Podemos y así titulaba el citado medio.

Durante la entrevista Iglesias hacía valoraciones sobre la política española, también sobre los asuntos domésticos de Argentina o asuntos como el feminismo y el movimiento del 8M, pero el momento estelar llegaba al final de la charla cuando la periodista le preguntaba sobre qué le quedaba pendiente de hacer en su país y la contestación del líder de los morados llegaba en forma de bomba:

"Miles de cosas. Creo que me ha quedado pendiente vivir unos cuantos meses en Argentina. Y cuando termine mis responsabilidades políticas es algo que tengo pendiente. A mi en general me satisfacen poco los viajes, e incluso los viajes en general para conocer como turista. Me gustaría alguna vez en un futuro poder pasar aquí unos cuantos meses o incluso algún año porque este país me fascina".