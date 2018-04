Sandra Barneda y Nagore Robles: "Yo soy novia de la mejor colaboradora de 'MYHYV"

El amor es muy bonito, eso no lo puede negar nadie. Tanto heterosexual como homosexual, sobre todo en los primeros meses de relación. Pero al ser una cosa entre dos debe mantenerse en esa intimidad de la pareja, al menos desde mi punto de vista.



Hace tiempo que se hizo pública la relación sentimental que mantenían la presentadora de Telecinco Sandra Barneda con Nagore Robles, concursante de 'Gran Hermano 11' y colaboradora en la actualidad de 'MYHYV' en Cuatro y 'Supervivientes: Conexión Honduras' en Telecinco, según recoge Exclusivadigital

Desde que saliera a la luz oficialmente su relación, sus muestras de amor públicas, bien desde las redes sociales o en los programa de televisión en los que coinciden son constantes. Incluso Nagore le pedía matrimonio e Barneda en Venecia y lo compartían a traves de Youtube.

Insisto en que el amor es muy bonito, pero tal y como lo exhiben las dos protagonistas, empieza a ser empalagoso y cansino. Sandra se dirigía este domingo noche a su novia Nagore durante el programa 'Conexión Honduras' y le preguntaba: "¿Pasaría algo si te diera un beso como el que le ha dado Logan a Sofía?", ante lo que Nagore contestaba: "A mí o me besas de verdad o no me beses".

Poco después la presentadora volvía a lanzar otro piropo a su pareja afirmando: "Yo soy novia de la mejor colaboradora de 'MYHYV".

Pues nada chicas disfrutad de ese amor y exhibirlo mientras dure que seguro que antes o después la nata del merengue caducará.