Albiol se pone serio con las impertinencias de la sustituta de Ferreras: "¡No se pueden hacer planteamientos infantiles, permítame que le diga!"

Muy rápidamente está adoptando María Llapart las formas de Antonio García Ferreras o Cristina Pardo de tratar de importunar a sus entrevistados (sobre todo si son del PP), pero mucho más veloz aún ha incorporado las normas de la casa laSexta a la hora de afrontar el conflicto de los furibundos independentistas.

La nueva presentadora de 'Al Rojo Vivo' -en ausencia vacacional de Ferreras y con la salida de Pardo del programa-, volvió a demostrar este 2 de abril de 2018 exactamente dónde se encuentra hasta tal punto de que Xavier García Albiol tuvo que ponerse serio para cortar las propuestas que de la periodista le llegaban en directo. La CUP toma laSexta: Aragonés se aprovecha de la bisoñez de Llapart para controlar 'Al rojo vivo' a su gusto:

"Ayer el señor Pere Aragonés (ERC) dijo en una entrevista que hay que sentarse a hablar con Rajoy", Llapart utilizaba como excusa las declaraciones de un separatista, pero su súplica llegaba con total claridad a partir de ese momento:

Fue entonces cuando el portavoz del PP en el Parlament se puso serio y visiblemente molesto con las bobadas que aceptaba y recriminaba la presentadora de laSexta:

No, no, vamos a ver, es que no podemos hacer planteamientos infantiles, permítame que le diga, 'sin condiciones'. Pues no, tiene que haber una condición.