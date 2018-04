Agárrense: para la sectaria Ada Colau los CDR son jovencitos pacíficos y Griso se queda tan pancha

Los Comités de Defensa de la República (CDR) son hermanitas de la caridad, eso debe estar claro. Lo de cortar carreteras con piras, destrozar mobiliario urbano, reventar peajes y hacer explosionar la convivencia en las calles de Cataluña deben ser daños colaterales. Pilar Rahola: "¿Kale borroka? Las CDR son un movimiento cívico, transversal y con gente de buena fe".

Al menos eso es lo que piensan los independentistas más rabiosos que ven con magníficos ojos que todo estalle para defender su República Catalana. Y entre ellos, cómo no, la alcaldesa de Barcelona, podemita y separatista en el armario, Ada Colau. Los Mossos permiten a los CDR indepes cumplir su amenaza y quitar las barreras de los peajes de las autopistas.

Este 3 de abril de 2018 volvió a demostrar en 'Espejo Público' de Antena3 que es una sectaria de cuidado, y como parecía esperar, la entrevistadora Susanna Griso se quedó muda ante el nefasto alegato de su entrevistada en su propio programa. Quizás, hasta de acuerdo con ella:

Hay que mirar la causa de las protestas, que hasta ahora no han sido pacíficas, por tanto, no creemos alarma social con algo que aún no ha sucedido. Puede haber habido algún incidente aislado pero como ha pasado en muchas protestas a lo largo de la historia de la democracia. Pero no es verdad que haya violencia en las calles y cualquiera que viva en Cataluña lo sabe.